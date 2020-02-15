Haberler » 3. Sayfa » Kapkaç şüphelisi kamerada - Haberler

Kapkaç şüphelisi kamerada

Gaziantep'te meydana gelen faili meçhul 2 adet kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

15.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:47Kapkaç şüphelisi kamerada
'te meydana gelen faili meçhul 2 adet kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Şahsın kapkaç yaptıktan sona kaçma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri faili meçhul kapkaç olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesi Karatarla ve Aydınbaba mahallelerinde 1 ile 4 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli şahsın kapkaç yapmak için seçtiği vatandaşları takip etme anları ve kapkaç yaptıktan sonra kaçma anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yakalanan şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:27:53