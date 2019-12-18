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Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta kapkaç ve otomobillere kasten çarparak gasp yaptıkları iddia edilen yaşı küçük 4 şüpheli yakalandı.

18.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:16Kapkaç ve gasp zanlısı 4 şüpheli yakalandı
'ta kapkaç ve otomobillere kasten çarparak gasp yaptıkları iddia edilen yaşı küçük 4 şüpheli yakalandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen kapkaç, hırsızlık ve araçlara kasten çarparak gasp yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimlilerini tespit etti.
Polis, adreslere baskın düzenleyerek, T.Y. S.D. Y.Ç. ve S.K.'yi gözaltına aldı, 2 tabanca, tüfek ve çalıntı araç ele geçirdi.
Şüphelilerin 3 yağma, 4 oto hırsızlığı, 2 kapkaç, gasp, evden hırsızlık, 4 açıktan hırsızlık suçlarının failleri oldukları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden T.Y. ve S.D'nin cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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