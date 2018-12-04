Kapkaç" Zanlıları 200 Güvenlik Kamerası İncelenerek Yakalandı

Antalya
'da sattığı evin parasını bankaya yatırmak isteyen müteahhidin 228 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 şüpheli, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, sattığı evin parasını bankaya yatırmak isteyen müteahhit ve galerici Ali Önder'in 228 bin lirasının 30 Kasım'da Altınova
Caddesi'nde kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, kentteki 200 güvenlik kamerasının kaydını inceledi. Şüphelilerin, bir araçtan çaldıkları plakayı, yakalanmamak için sahte kimlikle aldıkları otomobile taktıkları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen H.Ü. ve K.Ü. Şanlıurfa
'da gözaltına aldı.
Şüphelilerden H.Ü'nün hırsızlık suçlamasıyla aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.
Antalya
04 Aralık 2018 Salı 15:08