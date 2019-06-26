Kapkaç zanlısı tutuklandı

Fatih'te, yaşlı kadın turistleri hedef alarak kapkaç yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumkapı semtinde, yaşlı kadın turistleri hedef alarak kapkaç yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 23 Haziran'da yaşlı bir turist kadının çantasının çalınmasına ilişkin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Alaattin A'yı (21) Nişanca Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 7 kapkaç, 2 yağma ile evden hırsızlık olayının faili olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca iş yerinden hırsızlık ve yağma suçundan kaydı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin A. tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının yolda yürüyen iki kişinin yanına yaklaştığı ve kadının omuzunda asılı çantayı alıp kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA