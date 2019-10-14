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Kapkaç zanlısı yakalandı

Beyoğlu'nda meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.

14.10.2019 13:44Kapkaç zanlısı yakalandı
Beyoğlu'nda meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül'de ilçede meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüpheli Ü.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 4 kapkaç, 9 hırsızlık, gasp ve yağma, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, taksirle yaralamadan toplam 17 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli Ü.B serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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