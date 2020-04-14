Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kapkaç zanlısını, çaldığı telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri yakalattı

Konya'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri sayesinde yakalandı.

14.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:14
Kapkaç zanlısını, çaldığı telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri yakalattı
Konya 'da yolda yürüyen kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri sayesinde yakalandı.
Merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde yolda yürüyen Ayşenur O'nun elindeki cep telefonu, bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi.
Görüntülerden yola çıkarak kadının telefonunu çalan kişinin Sabit K. (26) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi, operasyonla yakaladı.
Emniyete götürülen şüpheli, yapılan sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polis, Sabit K'nin çaldığı cep telefonunu sattığı telefon bayisinden kimlik bilgilerine ulaştı.
Bunun üzerine suçlamaları kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı Haberler
Çinli uzman, kış aylarını işaret ederek ikinci korona salgını uyarısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››Kapkaç zanlısını, çaldığı telefonu satarken verdiği kimlik bilgileri yakalattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:30: Siirt'te özel gereksinimliler sokağa çıkabilecek - Haber 12:30: THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu - Haber 12:29: İTÜ ARI Teknokent, Kovid-19'a yönelik ürünlerle salgınla mücadeleye katkı sağlıyor - Haber 12:28: Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi - Haber 12:28: Altındağ'da tıbbi atıklar için özel çöp sepeti - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber