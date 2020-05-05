Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş

Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermişKONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:19
Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş
KONYA'da hastaneden çıkıp evine giden hemşire A.P.'nin (21) kol çantasını zorla alıp kaçan K.S. (17) ve Suriyeli H.E.H. (15), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan hemşire A.P.'nin, şüphelilerin peşinden bir süre koştuğu ve olay yerine gelen polislere şüphelilerin girdiği inşaat alanını gösterdiği öğrenildi.
Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Melihşah Mahallesi Fidanlı Sokak'ta meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan hemşire A.P., iş yerinden çıkıp yürüyerek evine gittiği sırada arkadan gelen K.S. ve H.E.H., genç hemşirenin kolundaki çantayı alıp kaçtı. A.P.'nin ihbarının ardından verilen eşkal üzerinden çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu H.E.H.'yi olay yerine yaklaşık 500 metre ilerideki bir inşaatta saklandığı yerde çantayla birlikte yakaladı. H.E.H.'nin ifadesi doğrultusunda K.S. de evinde yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen iki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelide 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan sevk edildikleri Konya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
POLİSLERE ŞÜPHELİLERİN GİRDİĞİ İNŞAAT ALANINI GÖSTERMİŞ
Hemşire A.P., polisteki ifadesinde şüphelilerin peşinden bir süre koştuğunu ancak yakalayamadığını söyledi. A.P. ifadesinde, "Hemşire olarak çalıştığım özel hastaneden nöbetten çıkıp evime gidiyordum. Sokağa geldiğim sırada sağ omzumda asılı bulunan çantamı arkamdan tanımadığım bir kişi çekti. Çantamın kolu koptu. Önümde iki kişi koşuyordu. Uzun boylu olan çantamı çekip, alan kişiydi. Çantam uzun boylu olan kişinin elinde ikisi birlikte ara sokaklara doğru koştular. Bende peşlerinden koştum ancak yetişemedim. Sokak üzerinde inşaata girdiler. Polisi aradım. Polis gelince onlara şüphelilerin kaçtığı yeri gösterdim. Polisler şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheli çantamı alıp, kaçanlardan kısa boylu olanıydı. Bulunan çantamdan alınan bir şey yoktu. Kaçan uzun boylu şüphelinin sağ elinde dövme vardı."dedi.
A.P. daha sonra yakalanan her iki şüpheliyi de teşhis etti. Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı Haberler
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye’de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek Haberler
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Haberler››Güncel››Kapkaça uğrayan hemşire, şüphelilerin peşinden koşup, saklandıkları yeri polise göstermiş - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:52: Alaplı'da kaldırım yenileme çalışması yapılıyor - Haber 13:50: "11 Mayıs itibarıyla ana fabrikaların tümü faaliyete başlamış olacak" - Haber 13:50: Ağrı'da polis ve jandarma çocukları oyuncaklarla mutlu etti - Haber 13:50: Çin basını, Pompeo'yu yalan söylemekle suçluyor - Haber 13:49: İrlanda'dan Kars'a gelen 115 kişi ailelerine kavuşmak için yola çıktı - Haber 12:32: İstanbul Berberler Odası Başkanı, usturayla sakal tıraşının salgın bitene kadar yasaklanmasını istiyor - Haber 12:02: Karantinadaki çocuklar, oyun özlemini camdan cama ''isim-şehir'' oynayarak gideriyor - Haber 12:13: Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı - Magazin 11:00: Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı - Haber 10:34: Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı - Haberler