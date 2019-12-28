Kapkaççıların araçtaki çantayı alıp kaçtığı anlar kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi, ATM'den para çeken A.E.'nin aracına bıraktığı çantayı alıp kaçtı. Çantada 200 lira ve bir çek olduğu belirtilirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Meriç Mahallesi Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) yakınlarındaki bir ATM'den para çeken A.E., hafif ticari aracına bindi, çantayı da yandaki koltuğun üzerine bıraktı. Bu sırada A.E.'yi gözüne kestiren 2 kişi, otomobille A.E.'nin aracının yanına geldi. Otomobilden inen şüphelilerden biri, açık olan camdan çantayı aldı. Tekrar otomobile binen şüpheli, suç ortağıyla birlikte hızla uzaklaştı. Aracından inen A.E., otomobilin peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu arada çantada yaklaşık 200 TL para olduğu, bunun dışında da bir çek bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.