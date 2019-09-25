Haberler » Güncel » Haber

Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi

SAMSUN'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra kaçan şüpheli, çevredeki bir vatandaşın kavalaması sonucu kapkaç yaptığı eşyaları atarak kaçtı.

25.09.2019 20:22Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi
SAMSUN'da kapkaç yöntemiyle bir kadının cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra kaçan şüpheli, çevredeki bir vatandaşın kavalaması sonucu kapkaç yaptığı eşyaları atarak kaçtı. Polisin, olay yerindeki güvenlik kameralarından takip ettiği şüpheli İbrahim B. (33), kırmızı tişörtünden tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde H.B.'nin (54) cüzdanı ve telefonunu kapkaç yoluyla çalan kırmızı tişörtlü bir şüphelinin başka bir vatandaş tarafından kovalanması sonucu çaldıklarını bırakıp kaçtığı ihbarını aldı. Çevredeki güvenlik kameralarından takibe alınan şüphelinin, kırmızı tişörtünden tanınması sonucu İbrahim B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:54 - Mali'de Tanker Patladı: 7 Ölü
21:50 "Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri"
21:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
21:50 New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı
21:48 Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden "interaktif" konser
21:46 Bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu
21:45 İbb başkanı imamoğlu, küçükçekmece'de incelemelerde bulundu