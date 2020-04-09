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Kaplan Kardeşler Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na şirket olarak 1 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:46
Kaplan Kardeşler Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na şirket olarak 1 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı da olan Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.
Türkiye'de, alınan tedbirlere uyulması halinde bu sürecin başarıyla geride bırakılabileceğine inandığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Ülkemizde alınan önlemler diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha ileri. Ülkemiz bu salgından en az zararla çıkacaktır. Bu süreçte gelirini kaybeden vatandaşlarımıza destek amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya bizler de şirket olarak 1 milyon lira destek verme kararı aldık. Milletçe kenetlenerek bu zorlu süreci aşabileceğimize inanıyoruz. Herkesin bu konuda üzerine düşeni yapması sorunun daha kısa sürede çözüme kavuşması için önemli."
Kaplan, gerek çalışanlarına gerek Kilis ve Gaziantep'teki ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımlarına da devam ettiklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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