Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı

Amerika'da bir hayvanat bahçesindeki Nadia isimli kaplanda korona virüs tespit edilmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler had safhaya çıkarıldı.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:52
Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı
Amerika'da bir hayvanat bahçesindeki Nadia isimli kaplanda korona virüs tespit edilmesinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler had safhaya çıkarıldı.

ABD'nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde Nadia isimli kaplanda korona virüs tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin en büyük, Avrupa 'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki tedbirler arttırıldı. Yaşanan olayda kaplan Nadia'nın virüsü bakıcısından kaptığının tespit edilmesi üzerine teyakkuz durumuna geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bin dönümlük bahçenin tamamında dezenfekte işlemi yaptı. Bahçedeki hayvan bakıcıları da sağlık taramalarından geçirilerek günde 3 defa ateş ölçümlerine tabi tutuluyor. Bahçe içerisindeki hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için de özel besleyici menüler verilirken özellikle yırtıcı hayvanların bulunduğu kafesler sıklıkla dezenfekte edilmeye devam ediyor.

"Tüm tedbirleri aldık"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarım Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü büyük ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi. Biz bu korona virüs nedeniyle bahçemizdeki bütün tedbirleri aldık. Bu kapsamda tüm hijyen kurallarına son derece uyum gösteriyoruz. Hem personelimizin hem de hayvanlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Virüs olayı ortaya çıktıktan sonra biz 16 Mart 2020 tarihinde bahçemizi ziyarete kapattık. Sonrasında hayvanların beslenmelerine ve barınaklarının hijyenlere yoğun şekilde özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hayvan bakıcılarımızın da içeri girişlerinde ve çıkışlarında tüm ateş ölçümlerini yapıyoruz. Personelimize tedbir amaçlı tek kullanımlık tulumlar giydirip barınaklara o şekilde girmelerine izin veriyoruz. Bunu yaparken gözlükleri, yüz maskelerini, eldivenlerini ve bonelerini de giymelerini sağlıyoruz. Yine hayvan barınaklarında ve bahçemizin hemen her noktasında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyoruz" dedi.

"Ziyaretçilerimizi özlüyoruz"

Virüs nedeniyle hayvanat bahçesinin kapalı olmasının kendilerini çok üzdüğünü ama salgın sona ermesiyle tüm vatandaşları Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceklerini de vurgulayan Özsöyler, "Biz Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırlamıştık. Tabi yaşanan bu olumsuz süreç ziyaretçi sayımızı da olumsuz etkileyecek. Biz de ziyaretçilerimiz özlüyoruz tabi ama bu süre sona erdiğinde misafirlerimizi sevinçle kucaklayarak karşılaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımız şimdilik evde kalsın, çünkü biz burada hayvanlara gereken ilgi ve alakayı gösteriyor ve gerekli olan tüm hijyen şartlarını sağlıyoruz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 350 türden 7 bini aşkın hayvanlarımız bizlere emanet" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Avrupa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kaplan Nadia korona virüs oldu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedbirler arttırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 17:17: Öğretmenler seslendirdi "Korona Türküsü" - Haber 17:16: Diyarbakır'da korona virüse karşı yeni tedbirler alındı - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı: "Virüs bulaşma zirvesine ulaştı" - Haber 17:16: Ukrayna'da Korona virüsü istihbarat servisine de sıçradı - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:36: Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber