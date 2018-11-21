Kaplıca Misafirlerinden Sandıklı Belediyesine Ziyaret

Sandıklı
Hüdai Kaplıcaları'nda konaklayan vatandaşlar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.
Kaplıcaya yapılan yatırımlar ve çevre düzenlemesi ile çehresi değişen Hüdai Kaplıcaları'nda yaklaşık 8 aydır yüzde yüzlük doluluk oranı olduğu bildirildi.
Kaplıcaya tur şeklinde her yıl düzenli olarak konaklamaya gelen vatandaşlar, çevre düzenlemesi ve çalışmaların yapıldığı kaplıcadaki çalışmalara teşekkür için Başkan Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çöl, "Hüdai Kaplıcaları artık bir marka değeri olmuştur. Gerek yurt içi gerekse yurtdışından kaplıcalarımıza gelen vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarından yaptıkları olumlu geri dönüşler bizlere gidilen yolun ne kadar doğru olduğunun ispatıdır. Şehr-i şifa ilçemiz Sandıklı'yı tercih ederek memleketlerine sağlık ve sıhhatli olarak gönderdiğimiz bütün hemşehrilerimize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Sandıklı
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:05