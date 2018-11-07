Kaplıca Turizmi İçin İlk Adım Atıldı

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:24



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:24

Ağrı'da jeotermal kaplıca suyunun bulunmasının ardından Valilik İl Özel İdaresi bütçesi ile Havalimanı Kavşağı'ndan jeotermal alanına ulaşımın sağlanması için yapılacak köprünün temel atma töreni gerçekleştirildi.Geçtiğimiz aylarda yapılan sondaj çalışmalarında yerin bin 500 metre derinliğinde bulunan jeotermal suyun, hastane ve otelcilik alanında kullanılması için çalışmalara başlandı. Fizik hastanesi müjdesi ve otellerin yapılacağı bölgede ulaşımın rahat sağlanması için köprü müjdesinin ardından çalışmalar başladı. Jeotermal alana yapılacak Ağrı'nın en uzun köprüsü ünvanını alan birleştirici köprünün uzunluğu 143 metre, genişliği 12 metre olarak yapılacak. 60 fore kazık kullanılacak. Murat Nehri üzerine temeli atılan köprüde 5 ayak kullanılacak.Vali Süleyman Elban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. İl Müftüsü Topçu'nun okuduğu duanın ardından kurban kesilerek köprünün temeli atıldı. Alanda bulunan suyun Türkiye'nin en iyi kaplıca sularından biri olduğunu belirten Vali Elban geçmiş aylarda bölgede sondaj sonucu 48 derecelik sıcak suyun çıktığını söyledi. Elban yaptığı konuşmasında şunları söyledi:"Allah'a şükür Sağlık Bakanlığından gelen sonuç jeotermal suyun tedavi edilebilmesi yönünde Türkiye'nin en iyi kaplıcalarından biri olduğu yönündedir. Bizim bu alandaki kaynağı insanımızın yarına ve hizmetine sunmamız lazım. Hizmete sunmanın yollarından biri de oranın alt yapısının tamamlanması lazım. Buraya en hızlı ve kolay erişimi sağlamamız lazım. Havalimanı kavşağından buraya bir köprü yapalım dedik. Bu hızlı erişim aynı zamanda yerim değerini ve yatırımla ilgili talebi artıracaktır. Dolayısıyla biz hemen burayla ilgili plan çalışmasına başladık. Burada bizim hazineye ait yerimiz var. Biz planlamasını yaptık. Şu aşamada meraya girmiyoruz. Otelle ilgili görüşmelerimizi var. Diğer tesislerle ilgili çalışmalarımız var. En az 2 temel atmayı düşünüyoruz. Biz buradaki insanımıza hem nitelikli otellerle hizmet verelim hem de günübirlik tesis yapalım diyoruz. Günübirlik tesisi de biri yapmazsa biz yapalım kiraya verelim onlar işletsin. Yöredeki halkımız da gelsin burada tedavisini olsun dinlensin." - Ağrı