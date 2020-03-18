Kaplıcalar sessizliğe büründü
Yalova'nın en önemli turistim noktalarından birisi olan Termal ilçesindeki kaplıca tesisleri de virüsle mücadele önlemleri kapsamında kapatılınca her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sıcak su havuzları da boş kaldı.
18.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:35
Yalova 'nın en önemli turistim noktalarından birisi olan Termal ilçesindeki kaplıca tesisleri de virüsle mücadele önlemleri kapsamında kapatılınca her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sıcak su havuzları da boş kaldı.
Yalova'nın Termal ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen termal Kaplıcaları da Korona Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararla kapatıldı. Halkın dolaşabildiği ancak hizmetlerinden yaralanamadığı kaplıcalardaki boş havuzları görenler ise adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Zira bu havuzlar yılın her günü yerli ve yabancı turistler tarafından kullanılıyor. Özellikle Ortadoğu ve Rusya'dan gelen turistlerin büyük ilgisini çeken bu havuzların şifalı sularından faydalanmak için ülkenin birçok noktasından yerli turistler de termal ilçesine akın ediyor. Tesisin alınan önlemler çerçevesinde kapatılması sonrasında tesis yöneticileri havuzları boşaltıp dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiler. Ardından yeniden doldurulan havuzlar yasakların kalkacağı güne kadar hiç kimseyi kabul etmeyecek. - YALOVA
Yalova'nın Termal ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen termal Kaplıcaları da Korona Virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararla kapatıldı. Halkın dolaşabildiği ancak hizmetlerinden yaralanamadığı kaplıcalardaki boş havuzları görenler ise adeta şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Zira bu havuzlar yılın her günü yerli ve yabancı turistler tarafından kullanılıyor. Özellikle Ortadoğu ve Rusya'dan gelen turistlerin büyük ilgisini çeken bu havuzların şifalı sularından faydalanmak için ülkenin birçok noktasından yerli turistler de termal ilçesine akın ediyor. Tesisin alınan önlemler çerçevesinde kapatılması sonrasında tesis yöneticileri havuzları boşaltıp dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiler. Ardından yeniden doldurulan havuzlar yasakların kalkacağı güne kadar hiç kimseyi kabul etmeyecek. - YALOVA
Kaynak: İHA
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