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Kaplumbağalar kurumasın diye her gün 50 kilometre yol gidiyor

İZMİR'in Urla ilçesinde, bir dere yatağında yaklaşık 250 kaplumbağa olduğunu fark eden Mehmet Emin Polat (42) onları poğaça ve simit ile besledi.

04.08.2019 09:54 Kaplumbağalar kurumasın diye her gün 50 kilometre yol gidiyor
İZMİR'in Urla ilçesinde, bir dere yatağında yaklaşık 250 kaplumbağa olduğunu fark eden Mehmet Emin Polat (42) onları poğaça ve simit ile besledi. Kaplumbağaları gördüğü günden beri her gün evinin bulunduğu Hatay semtinden Urla'ya 50 kilometre yol giderek onları besleyen Polat, kurumak üzere olan hayvanlar için yetkilileri aradığını ancak geri dönüş olmadığını söyledi.
İzmir'in Hatay semtinde yaşayan ve çelik kapı montajı yapan Mehmet Emin Polat, 29 Temmuz'da gittiği Urla ilçesinde sanayi sitesinin arkasındaki dere yatağında su birikintisi içinde yüzen yaklaşık 250 kaplumbağa olduğunu gördü. Kimi kuruyan kaplumbağaların aç olduğunu fark eden Polat, onları poğaça ve simitle besledi. Aralarında yavruların da olduğu kaplumbağaların kurumaması için çeşmeden kovayla su taşıyarak su birikintisine döken Polat, kaplumbağaların bakımı için yetkililere haber verdi ancak ilgilenen olmadığını söyledi. Her gün yaklaşık 50 kilometre yol giderek, kaplumbağaları balık yemi ile besleyen Polat, "Hayvanlar karınları aç bir şekilde durup, yemek bekliyorlar. Onları böyle bırakmaya gönlüm razı değil, vicdanım rahat etmiyor. Ne yediklerini de tam bilmiyorum, ölmelerinden korkuyorum" dedi.



Emin Polat, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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