05.07.2019 12:11
Haberler» Güncel» Haber

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar

Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye, görevliler okulun bahçesine minik su kuyuları açtı.

Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye, görevliler okulun bahçesine minik su kuyuları açtı.

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan Anakucağı Anaokulu idareci ve görevlileri okul bahçesinde gezinen sokak hayvanlarını unutmadı. Okul müdür yardımcısı Metin Kemal Işık'ın talimatıyla okul bahçesinin çeşitli noktalarına minik kuyular açıldı. Açılan kuyulardan çıkan kaynak su çevredeki kaplumbağa, kedi, köpek ve kuşların su içeceği yer haline geldi.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde susadığı için açılan minik su kuyusuna giren bir kaplumbağa da ilgi odağı oldu. Sıcak yaz günlerinde hayvanları ve canlıların unutulmaması gerektiğini söyleyen müdür yardımcısı Metin Kemal Işık, görevlilere yardımları için teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
kahramanmaraş, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:43   Yavaş'tan "fotoğraf" genelgesi
12:43   Mangalda 'kartalbaşı', dana steak çılgınlığına rakip oldu
12:42   İlk Hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı
12:42   Kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyen ekibe saldırı: 2 yaralı
12:41   İkitelili'de yangın paniği
12:41   TSKB'den "Uygun Adım Geleceğe: Ar-Ge ve İnovasyon" raporu
12:40   Japonya, Güney Kore'ye ileri teknoloji ihracatını durdurdu