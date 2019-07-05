05.07.2019 13:26
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Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar Kahramanmaraş'ta bir okul görevlileri sıcak yaz günlerinde hayvanların su içmesi için okul bahçesine minik kuyular açtıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye,...

Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Kahramanmaraş'ta bir okul görevlileri sıcak yaz günlerinde hayvanların su içmesi için okul bahçesine minik kuyular açtı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir okulun bahçesinde sıkça görülen kaplumbağa ve sokak hayvanları faydalansın diye, görevliler okulun bahçesine minik su kuyuları açtı.
Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı mahallesinde bulunan Anakucağı Anaokulu idareci ve görevlileri okul bahçesinde gezinen sokak hayvanlarını unutmadı. Okul müdür yardımcısı Metin Kemal Işık'ın talimatıyla okul bahçesinin çeşitli noktalarına minik kuyular açıldı. Açılan kuyulardan çıkan kaynak su çevredeki kaplumbağa, kedi, köpek ve kuşların su içeceği yer haline geldi.
Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde susadığı için açılan minik su kuyusuna giren bir kaplumbağa da ilgi odağı oldu. Sıcak yaz günlerinde hayvanları ve canlıların unutulmaması gerektiğini söyleyen müdür yardımcısı Metin Kemal Işık, görevlilere yardımları için teşekkür etti. Kaplumbağalar su içsin diye su kuyusu açtılar
Kaynak: İHA
kahramanmaraş, Genel

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