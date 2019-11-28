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Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı

Demre ilçesinde ot yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, bir kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

28.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:00Kaplumbağayı yanmaktan itfaiye kurtardı
ilçesinde ot yangınına müdahale eden itfaiye ekibi, bir kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.
Gökyazı Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İstasyonu personeli, yangının ortasında kalan bir kaplumbağayı fark etti.
İtfaiye erleri alevlerin arasından çıkardıkları kaplumbağayı üzerine su sıkarak serinletti.
İtfaiye yetkilileri, özellikle arazilerde çıkan yangınlarda hayvanların olumsuz etkilendiğini, alevlerin arasında savunmasız kalan hayvanlara ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştıklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Demre, Güncel

Kaynak: AA

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