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'Kapora, yazılı sözleşmeyle teslim edilmeli'

İZMİR'de, hukuk fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Özcan, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği fırsat bilerek, satıcı gibi davranan dolandırıcıların, kapora aldıktan sonra ortadan kaybolabildiğini söyledi.

14.10.2019 10:26'Kapora, yazılı sözleşmeyle teslim edilmeli'

İZMİR'de, hukuk fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Özcan, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği fırsat bilerek, satıcı gibi davranan dolandırıcıların, kapora aldıktan sonra ortadan kaybolabildiğini söyledi. Araç satın alacakları uyaran Özcan, "Kapora verilirse mutlaka yazılı sözleşme ile para teslim edilmeli. Kapora mağduru olan kişiler, şikayette bulunarak, faillerin cezai yönden takibini sağlayabilir. Hukukta bu suçun, 1- 5 yıl hapis cezası var" dedi.

Borçlar hukuku üzerine uluslararası çalışmalar yapan, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Cem Özcan, ikinci el araç satın alacakları, dolandırıcılara karşı uyardı. İkinci el araç piyasasındaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcıların, kapora aldıktan sonra ortadan kaybolabildiğini belirten Özcan, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) maddeleri örnek gösterdi. Dr. Özcan, şunları söyledi:

"Kendileri için uygun fiyatlı araba almak isteyen vatandaşlar, kötü niyetli kişilerin hedefi olabiliyor. Beğendiği arabanın sahibine internet üzerinden ya da elden kapora veren vatandaşlar, daha sonra satıcının ortadan kaybolması nedeniyle maddi zarara uğrayabiliyor. Bu duruma maruz kalan kişilerin, hukuki olarak haklarını aramaları mümkün. 'Borçlar Kanunu'ndaki 177'nci ve 178'inci maddede, bağlanma ve cayma parası ile ilgili hükümler var. Sözleşme yapılarak, karşı tarafa para verilmesi, 177'nci madde kapsamında bağlanma parasını ifade ediyor. Kanunda, verilen kaporanın öngörülmüş bir şekli yok. Alıcının, para verdiğinde bir teminat alması ise elini güçlendirir. Ben, öncelikle vatandaşlara kapora vermemelerini öneriyorum. Ancak veriyorlarsa, karşılığında makbuz ya da yazılı belge almalılar. Hukukta ne yaparsanız yapın ispat gerekir. Alınan sözleşme ya da imza, hukuken geçerlidir. Ancak unutulmamalı ki, kapora zorunlu değil. Kaporayı verdikten sonra mağduriyet yaşayan kişiler, alacak davası açarak hakkını arayabilir. İcra Mahkemesi'ne de süreci taşıyabilir."

Konunun dolandırıcılık yönünün, TCK'ya göre ayrı boyut olduğunu vurgulayan Dr. Özcan, "Kapora verilirse mutlaka yazılı sözleşme ile para teslim edilmeli. Kapora mağduru olan kişiler, şikayette bulunarak, faillerin cezai yönden takibini sağlayabilir. TCK'nın 157'nci ve 158'inci maddesinde bu konuda hükümler var. Dolandırıcılıkla ilgili 1 ile 5 yıl arasında hapis cezası da verilebiliyor. Kapora verdikten sonra sıkıntı yaşayan kişiler, bu yönde de hakkını arayabilir. Kapora alıp, daha sonra ortadan kaybolmak, dolandırıcılık kapsamında değerlendirilebilir. Kanunumuzda, tüketiciden yana olan birçok madde mevcut" dedi.



Hukuk Fakültesi, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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