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Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon

Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyonElazığ'da, kaporta tamircisi Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra evinin bahçesinde 300'e araçla yakın koleksiyon yaptı.

23.08.2019 18:57
Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon
Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon
Elazığ'da, kaporta tamircisi Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra evinin bahçesinde 300'e araçla yakın koleksiyon yaptı.
Elazığ'da, 40 yıl boyunca kaporta tamirciliği yapan Selami Günaydın, emekli olduktan sonra 11 dönümlük evinin bahçesinde araç koleksiyonu yaptı. Çalıştığı dönemden bu yana aralarında nostaljik araçların da bulunduğu 300 aracı bahçesine getiren Günaydın, hepsinin bakımını her gün yaptığını söyledi. Bahçesindeki yaklaşık 300 aracın büyük bölümünün çalışır halde olduğunu söyleyen Günaydın, "Bahçemde araçlarımla vakit geçiriyorum. Bu araçları toplamamın nedeni, emekli olduktan sonra mesleğimden kopamamamdır. Bu tür araçlara ilgim var. Burada kendimce bir koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Şu an tahmini olarak 300'e yakın araç var. Tabi bunların içinde geri dönüşüme göndereceklerim de var. Araçlar içinden orijinal olanları seçeceğim. Bahçemin alt tarafında kapalı bir alan yapacağım. Araçların bakımlarını da kendim yapacağım. Biz ailece bu tür araçlara meraklıyız. 2 çocuğum da benim mesleğimi yapıyorlar. Eşim de yıllardır benim işimi biliyor" dedi.
Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon

Elazığ, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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