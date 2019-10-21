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Kaptan Akdoğan'a görkemli düğün

Hakkari'de ortopedik engelli Hayrettin Akdoğan, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

21.10.2019 09:34Kaptan Akdoğan'a görkemli düğün

Hakkari'de ortopedik engelli Hayrettin Akdoğan, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.


Ortopedik engelli olan ve aynı zamanda Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Hayrettin Akdoğan, Şemdinli ilçesi Akbal köyünde ikamet eden Kamile Özalp ile dünya evine girdi. Hayrettin ve Kamile çiftin düğün törenine Bedensel Engeliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, sporcu arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.


Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Hayrettin Akdoğan, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. - HAKKARİ


Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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