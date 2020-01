Kaptan Amerika'nın oyuncusu Mollie Fitzgerald annesini bıçaklayarak öldürdü

Marvel'ın 2011'de gişe rekorları kıran filmi Kaptan Amerika'nın oyuncusu Mollie Fitzgerald cinayetten tutuklandı. 38 yaşındaki Mollie Fitzgerald, ABD'nin Kansas eyaletinde yaşayan annesini bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor.

CESEDİN ÜZERİNDE BIÇAK DARBELERİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Mollie Fitzgerald'ın annesi Patricia Fitzgerald'ın 20 Aralık'ta evinde ölü bulunduğunu, cesedin üstünde bıçak darbeleri olduğunu belirtti.

ÖLÜMÜNDEN 11 GÜN SONRA BULUNDU

68 yaşındaki anne Fitzgerald'ın cesedinin ölümünden 11 gün sonra bulunduğu belirtilirken, Mollie Fitzgerald'ın da tutuklandığı ve Perşembe günü mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

STARK GİRL KARAKTERİNİ CANLANDIRMIŞTI

Captain America serisinin ilk filminde Stark Girl karakterini canlandıran Mollie Fitzgerald, aynı zamanda yönetmen Joe Johnston'un da asistanlığını yapmıştı. Kaptan Amerika'da rol alamsıyla ilgili konuşan Fitzgerald, 2011'de verdiği röportajda Fitzgerald, "Bu prodüksiyonun bir parçası olmak hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi" ifadelerinde bulunmuştu.

DÜŞÜK BÜTÇELİ FİLM YÖNETTİ

En son 2018'de "Trouble Is My Business" filmiyle Beyazperde'de yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 'The Lawful Truth' ve 'The Creeps' gibi düşük bütçeli filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı.