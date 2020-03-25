Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Kaptan Beto'dan 'Evde Kal' Mesajı - Spor

Kaptan Beto'dan "Evde Kal" Mesajı

Göztepe'nin Portekizli kalecisi ve kaptanı Beto korona virüsü önlemleri kapsamında taraftarları için bir video yayınladı. Kaptan Beto, sevdikleri ve kendilerini koruması için herkesin evinde kalması gerektiğini söyledi.

25.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01
Göztepe'nin Portekizli kalecisi ve kaptanı Beto korona virüsü önlemleri kapsamında taraftarları için bir video yayınladı. Kaptan Beto, sevdikleri ve kendilerini koruması için herkesin evinde kalması gerektiğini söyledi. Kaptan Beto’dan ’Evde Kal’ Mesajı

Kaynak: Dugout

Etiketler: Beto, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Boateng’in eşi, ’İtalya’dan kaçtın’ eleştirilerine yanıt verdi! Spor
Boateng'in eşi, "İtalya'dan kaçtın" eleştirilerine yanıt verdi!
Federer’den koronaya karşı savaşta dev yardım Spor
Federer'den koronaya karşı savaşta dev yardım
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu ülkesine dönüyor! Yabancılar alarma geçti Spor
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ülkesine dönüyor! Yabancılar alarma geçti
Güzel spiker, ’’Korkuyorum’’ diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı Spor
Güzel spiker, ''Korkuyorum'' diyerek acı tabloyu 6 milyonla paylaştı
Fenerbahçe’ye açtığı davayı kazandı! İşte ödenecek miktar Spor
Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı! İşte ödenecek miktar
Albayrak’a bir kötü haber daha! Oğlunda da korona tespit edildi Spor
Albayrak'a bir kötü haber daha! Oğlunda da korona tespit edildi
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi Spor
Fenerbahçe futbol takımında 2 kişide virüs bulguları tespit edildi
’Oynanmasın diye yalvardım’ diyen Cengiz, Terim’le görüşmesini anlattı Spor
"Oynanmasın diye yalvardım" diyen Cengiz, Terim'le görüşmesini anlattı

Son Dakika Spor Haberleri

17:35: Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı - Spor 17:34: Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 açıklaması - Spor 17:26: Göztepe'de teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı - Spor 17:23: Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor 17:22: Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım - Spor 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 16:57: Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor - Spor 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:42: Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım - Spor 16:40: Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı - Spor 16:08: Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor