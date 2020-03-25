Kaptan Beto'dan "Evde Kal" Mesajı
Göztepe'nin Portekizli kalecisi ve kaptanı Beto korona virüsü önlemleri kapsamında taraftarları için bir video yayınladı. Kaptan Beto, sevdikleri ve kendilerini koruması için herkesin evinde kalması gerektiğini söyledi.
25.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01
Göztepe'nin Portekizli kalecisi ve kaptanı Beto korona virüsü önlemleri kapsamında taraftarları için bir video yayınladı. Kaptan Beto, sevdikleri ve kendilerini koruması için herkesin evinde kalması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dugout