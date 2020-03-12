Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Haberler

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren zanlı, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım" Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide...

12.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:15
Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kaptan Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldüren zanlı, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım"
Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide bıçaklanarak öldürülen Bora Ekşi'nin katili Türkiye'ye getirilmesinin ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, "İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım" dediği öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz aralık ayında Hint Okyanusunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmış, geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti. Daha sonra mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen Ergin A. Sri Lanka'da güvenlik güçlerine teslim edilmişti.
Ergin A., Sri Lanka hükumetinden teslim alınarak bu sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Şüpheli Ergin A. sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
"İngiliz donanmasının kaptanı sandım, bıçakladım"
Şüpheli Ergin A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Bora Ekşi'yi İngiliz donanmasının kaptanı sandım ve kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi. Ergin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaptan Bora Ekşi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Bora Füzesi, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Haberler
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son dakika: Haberler
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Haberler
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı