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Kaptan Demir Çelik Grubu'ndan çalışanlarına bir asgari ücret ikramiye

Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu Genel Müdürü Orhan Çebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ikramiye verdiklerini söyledi.

27.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:18
Kaptan Demir Çelik Grubu'ndan çalışanlarına bir asgari ücret ikramiye
Kaptan Demir Çelik Şirketler Grubu Genel Müdürü Orhan Çebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ikramiye verdiklerini söyledi.
Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılmaması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini, personelin çalıştığı her alanda dezenfekte çalışması yaptıklarını ve kimseyi işten çıkarmadıklarını ifade etti.
Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde bu sıkıntıdan kurtulacağını vurgulayan Çebi, şunları kaydetti:
"İşçilerimizi hem ekonomik hem de hijyen anlamında korumak için çalışma başlattık. İlk önce çalışma yerlerini dezenfekte ettirdik. Daha sonra tüm çalışanlarımıza birer asgari ücret ikramiye verme kararı aldık. Bu kararın moral olarak çalışmalarımıza iyi geleceğini düşünüyoruz. Alt taşeron üst taşeron ayırmadan fabrikamızın kapısından giren tüm personele bir asgari ücret ikramiye verdik."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kaptan Demir Çelik, Asgari Ücret, Güncel

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