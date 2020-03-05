Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmi

Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir.Yönetmen:
Nurullah Yenihan, Engin BaştürkSenaryo:
Arzu Yurtseven, Murat FerhatFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın GünlüğüYapımcı Firma:
Siyah MartıYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
82 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
28.02.2020 Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.