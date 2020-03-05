Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü Filmi

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Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir.Nurullah Yenihan, Engin BaştürkArzu Yurtseven, Murat FerhatAnimasyonKaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın GünlüğüSiyah Martı2019TürkiyeTürkçe82 dk.CJ Entertainment Turkey28.02.2020