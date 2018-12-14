Kaptan Pilot, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Kokpitten Katıldı

14 Aralık 2018 Cuma 15:07



14 Aralık 2018 Cuma 15:07

Erzincan'da, bir yolcu uçağının kokpitinde AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan kaptan pilot Necmi Şaşmaz, 3 fotoğrafa oy verdi.AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğraflarının yer aldığı AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması devam ediyor.Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Filistin, Rusya, Almanya, İspanya gibi dünyanın farklı yerlerinden çekilen fotoğrafların bulunduğu oylamaya, Pegasus Hava Yollarına ait PC 2521 Erzincan-İstanbul seferini gerçekleştiren "Eylül Masal" adlı uçağın kaptan pilotu Necmi Şaşmaz da katıldı.Erzincan Havalimanı'ndaki uçağın kokpitinde gerçekleştirilen oylama öncesi fotoğrafları tek tek inceleyen Şaşmaz'ın tercihi, "haber" kategorisinde foto muhabiri Mustafa Hassona "Gazze'de Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde muhabir Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", "spor" kategorisinde ise foto muhabiri Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" adlı fotoğraftan yana oldu.Pilot Şaşmaz, oyunu verdikten sonra AA muhabirine, bütün fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu anlatarak, bu nedenle oylama sırasında zorlandığını ifade etti.Gazze sınırı ile ilgili çok çarpıcı fotoğrafların yer aldığını vurgulayan Şaşmaz, "Gazze'de Türk Bayrağı" başlıklı fotoğrafa oy verdiğini söyledi. Şaşmaz, şunları kaydetti:"Bu fotoğrafı seçmemdeki en önemli neden Türk bayrağının Gazzeliler tarafından elde tutulması. Fotoğrafı Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü çok iyi yansıttığı ve gösterdiği için çok beğendim. 'Yaşam' kategorisinde de 'Türk Yıldızları'nı seçtim çünkü ben eski bir Türk Hava Kuvvetleri mensubu olarak Türk Yıldızları beni her zaman duygulandırmıştır. Fotoğrafı gördüğüm zaman Türk Hava Kuvvetlerindeki günlerim aklıma geldi. 'Spor' kategorisinde ise "Ramil altına koştu" adlı fotoğrafı seçtim. Bu fotoğrafı da Türkiye'nin sporda uluslararası alandaki başarısını gösterdiği için seçtim. Ancak şunu belirtmek istiyorum hepsi birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar."Kaptan pilot Şaşmaz, oylama sonrası yardımcı pilot Emre Kaya, 104 yolcusu ve 7 mürettebatı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere Erzincan Havalimanı'ndan hareket etti.