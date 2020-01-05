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Kaptan Ziya Erdal'a sürpriz doğum günü kutlaması

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

05.01.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:34 Kaptan Ziya Erdal'a sürpriz doğum günü kutlaması
Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, ligin ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesine bağlı 'te bulunan bir otelde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Antrenman topla birlikte yapılan ısınma hareketiyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaparak kampın ikinci gününü tamamladı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım ve Muhammet Can Tuncer ise kaleci antrenör Cengiz Birgen nezaretinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan antrenman sonrası Antalya'da yaşayan Sivassporlu taraftarlar doğum günü olan kaptanımız Ziya Erdal için sürpriz bir organizasyon düzenledi. Ziya Erdal, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve tebrikleri kabul etti. - SİVAS

Ziya Erdal, Antalya, Belek, Spor

Kaynak: İHA

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