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Kaptanı işinden olan Theodore Roosevelt uçak gemisinde Kovid-19 vakası artıyor

Kaptanı görevden alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının 155'e çıktığı bildirildi.

05.04.2020 02:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 02:18
Kaptanı işinden olan Theodore Roosevelt uçak gemisinde Kovid-19 vakası artıyor
Kaptanı görevden alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının 155'e çıktığı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Donanması, gemideki pozitif vaka sayısının son 24 saatte yüzde 13 artış gösterdiğini kaydetti.
Açıklamada gemideki 4 bin 800 personelin yüzde 44'üne Kovid-19 testi yapıldığı belirtilirken, şu ana kadar hastaneye yatan kimsenin olmadığı ve 1 bin 548 personelin karaya çıkarıldığı bildirildi.
Kaptan Brett Crozier, cuma günü gemideki personelde Kovid-19 virüsü tespit edildiği ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanması'na gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.
Kaptan Crozier, tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise, kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etmiş, Crozier'ı "gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak" ile suçlamıştı.
Theordore Roosevelt uçak gemisi, geçen hafta Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.
ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel
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