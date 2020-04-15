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KAPTİD Başkanı Dinler, "Balonlarımız yine gökyüzünde olacak"

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, otellerimiz yine dolacak, balonlar yine gökyüzünde olacak dedi.

15.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:02
KAPTİD Başkanı Dinler,
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, otellerimiz yine dolacak, balonlar yine gökyüzünde olacak dedi.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında iptal edilen etkinlikler arasında yer alan Turizm Haftası dolayısıyla KAPTİD Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, "Otellerimiz yine dolacak, balonlar yine gökyüzünde olacak. Araçlar yine dolu dolu gezecek. Restoranlar yine dolu olacak. Rehber bulmakta zorlanacağız ve mağazalarımız dolup taşacak. Esnafımızın yine yüzü gülecek, 15-22 Nisan Turizm Haftamız kutlu olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Turizm Haftası, Güncel
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