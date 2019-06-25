25.06.2019 15:54
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Kapuzbaşı Şelalesi, korunma altına alındı

Kapuzbaşı Şelalesi, korunma altına alındı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı içindeki Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı içindeki Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.
Kent merkezine 150, Yahyalı'ya 65 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye 'nin yüksekten dökülen en önemli şelalelerinden olan Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı'nda 7 şelaleden oluşuyor. Kapuzbaşı Şelaleleri, kayalar arasından fışkıran, 30-76 metre yüksekliklerdeki su debileriyle dökülen ve her mevsim aynı hızda akan kaynak suları ile doğa harikası olarak yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunuyor. Dünyanın en yüksek şelalelerinden olduğu öne sürülen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri , Aladağlar , Yahyalı , Güncel

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