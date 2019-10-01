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Kapya biberler hasat aşamasına geldi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yığılca ilçesinde uygulanan kapya biber bahçesinde hasat aşamasına geçildi.

01.10.2019 16:54Kapya biberler hasat aşamasına geldi
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yığılca ilçesinde uygulanan kapya biber bahçesinde hasat aşamasına geçildi.
Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tescilli Düzce Acıkasına Lezzet Katan Kapya Biber Çeşidi Yaygınlaşıyor" Projesi kapsamında, damlama sulama sistemiyle bir dekarlık arazide kurulan kapya biber demonstrasyon bahçesinde hasat aşamasına geçildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu proje Yığılca'da hem bitkisel üretimde damlama sulama sisteminin kullanılabileceğini hem de sebze üretiminin de başarılı bir şekilde yapılabileceğini gösteren güzel bir örnek olmuştur. Ayrıca fındık dışında alternatif üretim kaynaklarının da olabileceğini göstermiştir. Projede kullandığımız kapya biber çeşidinin (Yalova Yağlık 28 kapya biber çeşidi) ortalama verimi dekara üç- dört ton arasındadır. Ayrıca kendi tohumunuzu elde edebilmenize imkan sağlamaktadır."

Yığılca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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