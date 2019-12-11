Haberler » Güncel » Kar 4 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haber

Kar 4 köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivrice ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

11.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:08Kar 4 köy yolunu ulaşıma kapattı
'ın yüksek kesimlerinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Elazığ'da dün gece bin rakımın üzerindeki bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle Sivrice ilçesinin yukarı kısmında etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.Bölgede valilik koordinesinde önceden hazır edilen Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı Karla Mücadele ekiplerinin kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta yağan kar nedeniyle kent genelinde 81 köy yolu ulaşıma kapanmış 4 günlük çalışma sonucu tüm yollar açılmıştı. Kar yağışı öncesinde kentte 80 araç ve 158 personelden oluşan karla mücadele ekibi hazır hale getirilmişti. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:20 Hudut Kartalları, 100 bin üzerinde kaçak göçmen yakaladı - Haber
11:20 Şehit askerin karanfil dağıtırken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı - Haber
11:20 Özel sporcudan Gençlik ve Spor Müdürü Üzgün'e ziyaret - Haber
11:20 Vali Nayir SAÜ'de insan hakları konulu panele katıldı - Haber
11:20 Jeep'ten aralık ayı avantajları - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
11.12.2019 11:23:45