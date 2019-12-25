Haberler » Güncel » Kar Abant'ı beyaza bürüdü - Haber

Kar Abant'ı beyaza bürüdü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı.

25.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:03
'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı başladı.
Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini tabiat parkında gece kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Abant'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Tabiat parkında bulunan otelin çalışanları, otelin otoparkında bulunan araçların üzerindeki karları fırça ile temizledi.
Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, beyaz örtüye bürünen tabiat parkında ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak, çalan müzik eşliğinde kar üstünde çifte telli oynayarak, fotoğraf çektirerek çıkarttı.
Kar Abant'ı beyaza bürüdü

Bolu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:13   Antalya Kültür Sanat yeni yıla "Yapı Kredi Koleksiyonları'ndan Renkler" sergisiyle giriyor… - Haber
14:12   Çin, dini metinlerin Komünist Partinin görüşlerine göre yorumlanmasını istedi - Haber
14:12   Ergani Milli Eğitim Müdürü Ernez'den okul ziyareti - Haber
14:11   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le görüştü - Haber
14:07   Selçuklu Belediyesi 30. yaşını "Aşka Vefa" ile kutladı - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
25.12.2019 14:13:26