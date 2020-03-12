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Kar,adenizli kadınlar 'koronavirüs'ten çalışarak korunuyor

KARADENİZ Bölgesi'nde çalışkanlıkları ile bilinen kadınlar, 'koronavirüs'e karşı tarlalarda çalışarak, ektikleri organik ürünleri tüketerek güçlü tuttukları bağışıklıklar ile korunuyorTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar,...

12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Kar,adenizli kadınlar 'koronavirüs'ten çalışarak korunuyor

KARADENİZ Bölgesi'nde çalışkanlıkları ile bilinen kadınlar, 'koronavirüs'e karşı tarlalarda çalışarak, ektikleri organik ürünleri tüketerek güçlü tuttukları bağışıklıklar ile korunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendini gösteren çalışkanlıkları ile bilinen kadınlar, 'koronavirüs'e karşı tarlalarda çalışarak ve ettikleri organik ürünleri tüketerek korunduklarını söylüyor.  Köylerde temiz havada bağ, bahçe ve tarlalarda günlerini geçiren kadınlar, çalışkanlıkları ve doğal beslenme alışkanlıkları ile bağışıklıklarının güçlü olduğuna inanıyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaşayan Havva İnci, haberlerden duydukları 'koronavirüs'ten korkmadıklarını belirterek "Koronavirüsü Türkiye'ye geldi, hoş geldi, sefa geldi. Gelmesini istemiyoruz ama yapacak da bir şey yok. Yememize içmemize dikkat ediyoruz. Bizde her şey organik. Senede bir grip belki yakalarsa yakalar bizi. Başka haricinde hastalık nedir bilmeyiz. Yaz, kış tarladayız. Sürekli çalışırız. Bağışıklığımız oldukça kuvvetli. Vücudumuz dinamik, güçlü" dedi.

Organik beslendiklerini söyleyen Zehra Kara da 'Koronavirüs'ü Türkiye'ye geldi. Trabzon'a da gelsin de görelim. Yapacak bir şey yok. Temiz olmak önemli, birbirimize sarılmamaya çalışıyoruz. Burada tarlada yan yana çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu görev, tarlamızı ekmek zorundayız. Biz zaten temiz insanlarız. Bizim köylerimiz, buraların havası oldukça temiz. Tarlada zaten kendi ektiklerimizi biçip yiyoruz. İyi besleniyoruz. Abur cubur yemiyoruz. Mısır ekmeği, kendi yaptığımız yoğurdu yiyoruz. Korona bize işlemez" şeklinde konuştu.

'KORKUMUZ YOK'

Trabzon'da havanın temizliğinde virüslerin barınamayacağını savunan Aslı Karpuz ise "Dediler virüs Türkiye'ye geldi ama bize kadar gelmez. Öyle korkumuz da yok zaten. Gelirse de yapacak bir şey yok. Biz zaten bilmediğimiz şeyleri yemiyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Bizim buraların havasında virüs barınmaz zatenö dedi. Yaylaya göç etme zamanının yaklaştığını belirten Zehra Karpuz 'Yayla zamanı da yaklaşıyor. Yaylalara çıkacağız. Oraların havası daha da temiz. Orada 4 ay kadar kalacağız. Allah'a yalvarıyoruz korur bizi inşallah" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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