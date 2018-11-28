Kar Altında İdman

Moskova
'da dondurucu hava ile beraber kar yağışı yüzünden keyifleri kaçan Galatasaraylılar trafik yüzünden de idmana geç kaldı.
Lokomotiv Stadı'na 15 kilometre mesafede konaklayan sarı-kırmızılılar otobüsleri trafiğe takılınca antrenmana geç başladılar. Cim-Bom çalışmasını yoğun kar altında yaparken antrenman maçta kullanılacak turuncu toplarla gerçekleşti. Bu arada sahanın bir bölümü kar yağışı nedeniyle muşamba ile örtülürken diğer bölümde sarı-kırmızılılar çalıştı.
Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20