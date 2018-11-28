28 Kasım 2018, 08:20
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Kar Altında İdman

Kar Altında İdman

Moskova’da dondurucu hava ile beraber kar yağışı yüzünden keyifleri kaçan Galatasaraylılar trafik yüzünden de idmana geç kaldı.



Moskova'da dondurucu hava ile beraber kar yağışı yüzünden keyifleri kaçan Galatasaraylılar trafik yüzünden de idmana geç kaldı.

Lokomotiv Stadı'na 15 kilometre mesafede konaklayan sarı-kırmızılılar otobüsleri trafiğe takılınca antrenmana geç başladılar. Cim-Bom çalışmasını yoğun kar altında yaparken antrenman maçta kullanılacak turuncu toplarla gerçekleşti. Bu arada sahanın bir bölümü kar yağışı nedeniyle muşamba ile örtülürken diğer bölümde sarı-kırmızılılar çalıştı.

Moskova
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20

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