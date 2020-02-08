Haberler » Güncel » Kar altında kaplıca keyfi - Haber

Kar altında kaplıca keyfi

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki kaplıcalara gidenler, kar altında sıcak suda yüzmenin keyfini çıkardı.

08.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:23Kar altında kaplıca keyfi

BURSA'nın ilçesindeki kaplıcalara gidenler, kar altında sıcak suda yüzmenin keyfini çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu 'da vatandaşlar, soğuktan korunmak için çareyi kaplıcalarda buldu. Sıcaklığın -3 derede olduğu Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Belediyesi bünyesindeki Keramet Ilıca Tesisleri'ne akın eden vatandaşlar, kar altında sıcak suda yüzmenin tadını çıkardı. Su sıcaklığının 34 derece olarak ölçüldüğü kaplıcalara kent merkezinin yanı sıra, çevredeki şehirlerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geldiklerini belirten 15 kişilik kafile de dondurucu soğuktan kaçarak burada rahatladıklarını belirtti. Yetkililer tarafından suyun 72 ayrı mineral barındırmasına dikkat çekilirken, kaplıcaların sağlık açısından da faydalı olduğu bildirildi. Özellikle kış aylarında yoğun kar yağışının da etkisiyle son zamanlarda kaplıcalara gelen ziyaretçi sayısında artış yaşanırken, vatandaşların sudaki anları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.



Orhangazi Belediyesi, Orhangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:44:04