Kar, Arguvan'da da etkili oldu
Malatya'da aniden bastıran kar yağışı, Arguvan ilçesinde de etkili oldu.
18.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:34
Malatya 'da aniden bastıran kar yağışı, Arguvan ilçesinde de etkili oldu.
Malatya merkezde geceden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, Arguvan ilçesinde öğleden sonra başladı. Arguvan ilçesinde aralıklarla devam eden kar ve yağmur yağışı zaman zaman ulaşımı aksatıyor.
Bu arada, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Malatya'da kar yağışı Perşembe ve Cuma günleri de devam etmesi tahmin ediliyor. - MALATYA
Malatya merkezde geceden beri aralıklarla devam eden kar yağışı, Arguvan ilçesinde öğleden sonra başladı. Arguvan ilçesinde aralıklarla devam eden kar ve yağmur yağışı zaman zaman ulaşımı aksatıyor.
Bu arada, Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Malatya'da kar yağışı Perşembe ve Cuma günleri de devam etmesi tahmin ediliyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
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