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Kar beklenen İstanbul'da zaman zaman güneş ve gökyüzü gözüktü

İstanbul'da bugün için verilen kar yağışı uyarısı öğlen saatlerine kadar etkisini göstermedi.

23.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:51Kar beklenen İstanbul'da zaman zaman güneş ve gökyüzü gözüktü
'da bugün için verilen kar yağışı uyarısı öğlen saatlerine kadar etkisini göstermedi. Şehrin üzerini kaplayan bulutların arasından zaman zaman gözüken güneş ve gökyüzü drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da bugün için verilen kar yağışı uyarısı öğle saatlerine kadar etkisini göstermedi. İstanbul'un üzerini yoğun bulut kütlesinin kapladığı görüldü. Bulutların arasından zaman zaman gözüken güneş ve gökyüzü ise drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara'nın doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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