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Kar beraberinde kazayı da getirdi: 3 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

13.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:25Kar beraberinde kazayı da getirdi: 3 ölü, 1 yaralı
'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Kayganlaşan yolda otomobil tıra arkadan çarptı, kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Kızlar mevkisinde yaşandı. Ahmet Akçiçek yönetimindeki 42 TP 617 plakalı otomobil, Vedat D. yönetimindeki 72 EK 398 plakalı tıra arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Ahmet ile yanında oturan Ömer, Sedriye ve Zülfikar Akçiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servi ekipleri, yaralıları itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücü Ahmet ile Ömer ve Sedriye'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Zülfikar Akçiçek'in Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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