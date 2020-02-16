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Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü 2 büyükbaş hayvan telef olduSİVAS'ta kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

16.02.2020 04:07 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:08
Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü 2 büyükbaş hayvan telef oldu
SİVAS'ta kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Danişmentgazi Mahallesinde bulunan bir ahırda meydana geldi. S.Y.'ye ait ahırın çatısı kar yağışı sonucu kar kütlesi birikmesi nedeniyle çöktü. Çökme sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda, ahırdaki 10 büyükbaş hayvandan 2'si telef olurken 8 hayvan ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 8 hayvan başka ahıra konuldu. Ahırı boşaltan ekipler yeniden çökme tehlikesi yaşanma ihtimali nedeniyle aileyi uyardı.
Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü 2 büyükbaş hayvan telef oldu

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Kaynak: DHA


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