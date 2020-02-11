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Kar çocukların yüzünü güldürdü

Karabük'te etkili olan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü.

11.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:05Kar çocukların yüzünü güldürdü
'te etkili olan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. Kar yağışı ve tatili fırsat bilen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük Valiliği tarafından ilk ve orta dereceli okulların yarım gün tatil edilmesinin ardından çocuklar poşetlerini alarak karda kaymanın keyfini yaşadı.

Tatili ve kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, mahalle aralarındaki rampalarda poşetleriyle kayarak gönüllerince eğlendi.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkisinde bir tır yoldan çıktı. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, refüjde bulunan elektrik direğini yıktı. Yolda makas atan tır nedeniyle Karabük istikametine yol bir süre tek şeritten verilirken, tırı kurtarmaya gelen çekicinin de freni boşalarak istinat duvarına çarptı.

Yapılan çalışmanın ardından yoldan çıkan tır ve yıkılan elektrik direği kaldırıldı. - KARABÜK

Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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