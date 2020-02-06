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Kar, Edirne'den giriş yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı kar uyarısı Edirne'de etkili olmaya başladı.

06.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:56Kar, Edirne'den giriş yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı kar uyarısı 'de etkili olmaya başladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı hava Edirne'de etkisini göstermeye başladı. Kentin kuzeyinde bulunan sınırı Hamzabeyli Sınır Kapısı ve civar köyleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, günler öncesinden uyarmış, Perşembe gününü işaret ederek, Balkanlardan gelecek olan soğuk hava dalgası ile beraber Trakya Bölgesi'nde ve 'da hava sıcaklıklarının en az 10 derece düşeceği, bölgede soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

Kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Edirne'nin Bulgaristan'a Kuzey sınırı olan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve civar köyleri an itibariyle beyaza büründü. Balkanlardan gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine giren bölgede kar kalınlığı şimdiden 5 santimetreyi aştı.

Sürücülere kar lastiği uyarısı

Karayolları ekipleri bölgede teyakkuz durumunda bulunurken, polis ekipleri de trafikte yaşanması muhtemel olumsuz durumlar için sürücüleri uyardı. Özellikle kar lastiği olmayan araçların bölgeye gitmemesi belirtildi.

İstanbul'a ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre Balkanlar üzerinden gelen ve Edirne'nin kuzeyinden giriş yapan soğuk hava dalgası ve kar yağışının öğleden sonra İstanbul'a ulaşması bekleniyor. - EDİRNE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bulgaristan, İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

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