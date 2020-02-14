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Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, halk güneşli havanın mutluluğunu yaşadı.

14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:02Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi
'ün ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, halk güneşli havanın mutluluğunu yaşadı.
İlçede iki haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin ardından güneş yüzünü gösterdi, bazı esnaf günler sonra iş yerini açtı. havayı fırsat bilen çocuklar da dışarıda karda oynadı. Karlıovalılar, ev ve iş yerinin önünde karları temizledi.
Yoğun kar yağışından sonra güneşli havayı görenler, hayvanlarını dışarı çıkardı.
Özel idare ve belediye ekipleri de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karlıova, Güneşli, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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