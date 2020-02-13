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Kar fındığa yaradı

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışının bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık için olumlu olduğu bildirildi.

13.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:10Kar fındığa yaradı
Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışının bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındık için olumlu olduğu bildirildi.
Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın fındık için önemli olduğunu söyledi.
Başaran, şöyle konuştu:
"Fındık ürünü için bölgemizde ve ilçemizde kar yağışı sezonu olması itibarıyla doğanın kendi döngüsü içerisinde ve zamanlama olarak olumlu olmuştur çünkü fındığın kendi içerisinde de soğuklanma ihtiyacı var. Bunun zamanında karşılanmış olması ileriki tarihlerde yaşanacak olumsuzlukları önceden bertaraf etmiş olacak. Kısacası zamanında yağan kar her şeyde olduğu gibi fındık için de olumlu sonuçlar verecektir." dedi.

Karadeniz Bölgesi, Güncel

Kaynak: AA

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