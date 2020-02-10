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Kar fırtınası böyle geldi

Bölgede etkili olan kar yağışı beraberinde inanılmaz görüntüleri de getiriyor.

10.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:25Kar fırtınası böyle geldi
Bölgede etkili olan kar yağışı beraberinde inanılmaz görüntüleri de getiriyor.
'in ilçesinde denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Hopa ilçesinde kaydedilen bu görüntülerde deniz üzerinden gelen Kar Fırtınası şehir merkezine doğru ilerlemesi görülüyor. Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinden Serkan Yağcı tarafından çekilen görüntüler dün akşam üzeri saat 17: 00 civarlarında çekilirken, görüntülerde deniz üzerinden gelen kar fırtınası şehir merkezine doğru ilerliyor.
(İHA)

Artvin, Hopa, Güncel

Kaynak: İHA

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