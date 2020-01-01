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Kar görmeyen çocuklar için kamyonlarla kar getirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde başka illere ya da yaylalara karla oynamaya gidemeyen hatta hayatlarında hiç kar görmeyen çocuklar için ilçenin meydanına 7 kamyon kar getirildi.

01.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:20 Kar görmeyen çocuklar için kamyonlarla kar getirildi
'nın ilçesinde başka illere ya da yaylalara karla oynamaya gidemeyen hatta hayatlarında hiç kar görmeyen çocuklar için ilçenin meydanına 7 kamyon kar getirildi.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin yüksek rakımlı mahallesi olan Kuzca Mahallesi'ne Söğüt Cuma mevkisinden 7 damperli kamyonla kar getirildi. Cumhuriyet Meydanı'na dökülen karlardan belediye işçileri 2 ayrı kardan adam yaptı. Belediyeden Cumhuriyet Meydanı'na kar getirildiği, oynamak isteyen çocukların Cumhuriyet Meydanı'na gelebileceği anonsu yapılınca meydan kısa zamanda hınca hınç doldu. Kar yağmayan ilçede yaşayan çocuklar meydanda toplandı. Kar'ın üzerinde çılgınca eğlenen çocuklar kar yağan bölgelere gidip kar topu oynamasa da meydandaki karla, kartopu oynamanın hazzını yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Bizim çocuklarımız karın olduğu yere gidemiyor, karın olduğu yerde soğukta duramıyorsa ben onların ayağına kar'ı getirdim. Doyasına oynasınlar" dedi. - ANTALYA

Kumluca Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Kumluca, Güncel

Kaynak: İHA

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