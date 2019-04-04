Kar Group, Müsiad-Hessen İnşaat Fuarı'nda Yerini Alacak

Türkiye'nin önde gelen müteahhitlerinin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan Kar Group, 'MÜSİAD Hessen İnşaat ve Emlak Fuarı'nda yerini almaya hazırlanıyor. 13-14 Nisan tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenecek olan fuarda geniş bir alanda yer alacak olan Kar Group, Karkim Yapı Kimyasalları ürünleriyle birlikte Kar Group bünyesinde yer alan KarBeton, KarAsfalt, KarKireç, KarAgrega, KarBeton elemanları, KarDem demir markaları ve aynı zamanda İstanbul Pendik'te hayata geçirdiği 'Kar Yapı Edonia Garden' projesini tanıtacak.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fuarda ilgi çekmesi beklenen 'Edonia Garden' projesi hem gurbetçilerin hem de çevre ülkelerden gelen yabancıların beğenisine sunulacak. Türkiye'de bir ev sahibi olmayı hayal eden gurbetçilerin yanı başına giderek projelerini tanıtacak olan Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, Almanya'daki vatandaşların uygun şartlarda ev almalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Üçüncü "Fuar, yüzde 70'i Türk kökenli firmalar ve geriye kalan yüzde 30´u Alman ve Türkiye'den katılım sağlayacak üretici firmalar olmak üzere ortalama 120 standa ev sahipliği yapılacak. Fuar, toplam 5 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Bu fuar Almanya'daki Türk inşaat sektörünün buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Birikimlerini Türkiye'den ev alarak değerlendirmek isteyen gurbetçilerimiz için büyük bir fırsat. Biz de bu fuara yanımızda götüreceğimiz proje maketiyle dahil olacağız. Peşin 254 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunacağımız projemizde standımızı ziyaret eden gurbetçilere özel firma bünyesinde 36 ay 0 faiz gibi ödeme kolaylıkları da sunacağız.

Bu fuar, bu fiyatlarla konut alınabilecek son fuar olacak. Sonrasında maliyetler nedeniyle fiyatlar da artış olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca bu fuarda konut projemizin yanı sıra grup faaliyet alanlarımızdan biri olan Karkim Yapı Kimyasalları ürünlerimizi de tanıtacağız" diye konuştu.

Kar Group çatısı altında faaliyet gösteren Kar Yapı tarafından İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Pendik'te hayata geçirilen 'Edonia Garden' 10'ar katlı 4 blokta 388 adet konut ve 12 adet ticari üniteden oluşuyor. Metrekare büyüklükleri brüt 62.49 m2 ila 147.41 m2 arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor.

Dokuz dönüm peyzaj ve açık alanı olan projede; açık yüzme havuzu, çocuk havuzu, basketbol sahası, fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafeterya, süs havuzları ve yürüyüş yolları yer alıyor. 'Edonia Garden', iki katlı otopark ve her daireye özel bir araçlık alan imkanıyla da dikkat çekiyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na, alışveriş merkezlerine, hastanelere, okullara ve metro durağına yürüyüş mesafesinde olması ile lokasyon ve ulaşım kolaylığıyla da farklılaşan 'Edonia Garden', merkezi noktalara yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: Bültenler