KAR HABERİNİ DUYAN SÜRÜCÜLER LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

İSTANBUL'da perşembe günü yağması beklenen kar nedeniyle kış lastiği taktırmak isteyen araç sahipleri, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık 'ta başlamıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün perşembe günü İstanbul 'da kar yağışı beklendiğini duyurması üzerine, can ve mal güvenliğini düşünen pek çok sürücü de otomobiline kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

"KAR YAĞACAĞI SÖYLENİNCE BİR YOĞUNLUK OLDU"

Kış lastiğinin araç ve can güvenliği için önemini vurgulayan lastik dükkanı sahibi Şükrü Ergün, "Bizim insanımız her şeyi son dakikaya bırakıyor. Meteoroloji kar yağacağını söyleyince bir yoğunluk oldu dünden beri. Müşterilerimiz depolama yapmak için de arıyorlar. Sıraya girdiler. Onların değişimleri var, bir yoğunluk var meteorolojinin uyarısından dolayı. Ama tabii her şeyi son dakikaya bırakıyoruz. Kış lastiği bence araç sağlığı ve güvenlik için önemli. Son dakikaya bırakmayıp önceden yaptırılması daha uygun. Kış lastiği sadece kar ile alakalı değil, hava belli bir soğukluğu ulaştığında yol tutuşu, fren mesafesi koruması için çok önemli. Bu hafta bayağı yoğunluk var. Dışarıda araba çekecek yer yok. Bugün mesaideyiz anlaşılan" dedi.

Bir lastik markasının şube müdürü Turgay Bağış ise, "Şu anda kış lastiği döneminde olduğumuz için bir talep var. Hava şartlarına göre kullanıcılar şu anda talepte bulunuyor. Kışlık lastikte ağırlıklı olarak ticari araçlar ihtiyaçlarını karşıladı. Otomobil sınıflarında ise şu anda kişiler hava şartlarına istinaden önlemini alıyor. Genelde şehir dışına çıkan araçlar tercih ediyor kışlık lastiğini" ifadelerini kullandı.

"YOL TUTUŞU DAHA GÜVENLİ"

Kış lastiğinin önemini anlatan ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen teknisyen Saadettin Şahin, "Kış lastiği her şeyden önce -7 dereceye göre tasarlanmış bir kauçuğa sahip. Bundan dolayı kar yağsa da yağmasa da havalar soğuyunca yol tutuşu daha güvenli oluyor. Lastiğini kendisi değiştirecek kişilerin lastiğin havasını düzgün ayarlamaya, sökme-takma esnasında bijonlarına dikkat edilmeli, dikkat edilmezse lastik yerinden çıkabilir" şeklinde konuştu.

"ÖNLEMİMİ ALMAK İÇİN KIŞ LASTİĞİ TAKTIRIYORUM"

Kar yağışı beklendiğini duyan Emrah Akmaz da "İstanbul'da perşembe günü kar bekleniyormuş, ben de önlemimi almak için kış lastiği taktırmaya geldim. Taktırmayan arkadaşlara da taktırmalarını rica ederim. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için, önlem almak için taktırırlarsa iyi olur" dedi.

"DAHA GÜVENLİ BİR LASTİK TERCİH ETMEK İSTEDİM"

Eskiyen lastiklerinin yerine daha güvenli bir kış lastiği taktırmak istediğini dile getiren Mehmet Sevinç de "Bu hafta kar yağacağını duygum, aracımın lastiklerinin biraz eskimiş olduğunu fark ettim. Kış lastiği vardı zaten ama daha güvenli bir lastik tercih etmek istedim. İstanbul'da bu önlemlerin alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

