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Kar hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

06.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:58 Kar hayatı olumsuz etkiliyor
'da kar yağışı nedeniyle bazı köy ve bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı 15 köy ve 15 mezra, ilçesine bağlı 12 köy ve 19 mezra, ilçesinde 2 köy ve 6 mezra, Sincik ilçesinde 12 köy ve 29 mezra, Gerger ilçesinde 7 köy 14 mezra olmak üzere toplam 48 köy ve 82 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 70 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - ADIYAMAN

Çelikhan, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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